Jan van Halst is niet bang dat de toekomst van FC Twente in het geding komt bij eventuele rechtstreekse degradatie uit de Eredivisie.

Vervolg: Van Halst: FC TWente kan Jupiler League gewoon overleven

In gesprek met VI laat Van Halst weten dat FC Twente steeds meer inzicht krijgt over de cijfers en de ins en outs van de club. 'FC Twente kán de Eerste Divisie overleven, belangrijk daarin is wel dat de mensen in de regio de club niet massaal de rug toekeren.'

Bureau Hypercupe wees na onderzoek uit dat degradatie van FC Twente volgend seizoen voor 10 miljoen euro wordt misgelopen en dat het negatief operationeel resultaat van 4,5 miljoen euro dan in zicht komt.

Van Halst, 'Dan ga ik toch even eigenwijs doen, Wij maken ook vaak gebruik van de berekeningen van Hypercube, maar het blijven modellen die zijn gebaseerd op verwachtingen.'

'Zo becijferde Hypercube ooit eens dat FC Twente met 22 duizend toeschouwers aan het maximum zou zitten. Na de uitbouw van het stadion zaten er echter al 24 duizend mensen zonder dat we aan noemenswaardige marketing hadden gedaan. Daarna hebben we succesvol doorgebouwd naar dertigduizend plaatsen.'

Van Halst is dan toch positief gestemd, 'Dit is wel FC Twente, geen gemiddelde club. Ik heb er nog steeds vertrouwen in dat er bij supporters en sponsors in geval van degradatie zoveel liefde is voor de club, dat de uitstroom minder zal zijn.'

