Strootman: 'Finale in Kiev is het doel van AS Roma'

Het mag een verrassing genoemd worden dat het Italiaanse AS Roma dinsdagavond het grote FC Barcelona uitschakelde, in de kwartfinale waren de Romeinen in het returnduel met 3-0 goed voor de doorstoot naar de halve finales.

'We willen nu de finale bereiken, Kiev is ons doel,' liet Strootman weten op Roma Radio. 'We staan in de halve finale, maar dat is niet genoeg. De andere ploegen zullen ook niet staan te juichen als ze ons loten. Als ze dat wel doen? Dan zeg ik: Kom maar op!'

Na de snelle openingstreffer van Dzeko begon Roma te geloven in de stunt, 'We speelden de perfecte wedstrijd. We scoorden meteen en de derde goal kwam richting het einde van de wedstrijd. We geloofden er écht in na Edins doelpunt. Ik zag iedereen ervoor vechten, van de materiaalman tot de fans. Iedereen wilde dit.'

Strootman viel het op dat FC Barcelona met angst voetbalde, 'Ze willen altijd voetballen, maar ze begonnen nu al vanaf de eerste minuut met tijdrekken. Heel vreemd, dat doet Barça normaal nooit. We hebben hun angst uitgebuit.'

Vrijdag wordt er geloot voor de tegenstande rin de halve finales van de Champions League.

