V.d Brom moet kritiek aan adres Blom bekopen met een duel schorsing

De KNVB heeft de oefenmeester van de Alkmaarders geschorst na de kritiek aan het adres van arbiter Kevin Blom. Afgelopen zaterdag wist AZ een 2-0 voorsprong tegen PSV compleet weg te geven en verloor het met 2-3, waar V.d Brom zijn kritiek niet voor zich kon houden.

'Er was één topwedstrijd dit weekend, maar we hadden geen topscheidsrechter. Dat vind ik onbegrijpelijk. Dat is niet de eerste keer voor ons. Ik heb het van tevoren al gezegd en nu word ik daarin bevestigd. Het gaat niet om mijn gelijk, maar ik denk dat het wel een keer duidelijk is en dan mag je dat ook uitspreken, vind ik.'

Waar V.d Brom ook doorging over de situatie voor tijd dat PSV een strafschop kreeg en Ron Vlaar met rood naar de kant moest na een overtreding op Lozano. 'Als je dit toch ziet... Hoezo is dat een optelsom? Een optelsom van Blom ja, tegen ons. Dat hij er altijd op wacht om dit te doen. Dit is toch een lachwekkende strafschop, of niet? En dan hebben we het nog niet eens over de rode kaart voor Ron gehad. Belachelijk, Ron raakt hem (Lozano, red.) helemaal niet.'

De KNVB heeft de oefenmeester een duel schorsing opgelegd, waardoor AZ het aankomende vrijdag tegen Heracles moet doen zonder V.d Brom op de bank.

