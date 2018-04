Opnieuw uitschakeling FC Barcelona in kwartfinale CL

Waar FC Barcelona normaliter toch bij de eliteclub van de Champions League behoort, strand de club uit Catalonie de laatste drie seizoenen telkens in de kwartfinale.

Zo ook tegen AS Roma, waar het in het heenduel nog een confortable 4-1 zege genoot, was het in het terugduel de Romeinen die met een 3-0 zege de halve finale van de Champions League wist te bewerkstelligen.

Waar het in de Spaanse Liga voor de wind gaat, hebben de Catalanen in zes seizoenen tijd de vierde titel voor het oprapen. Maar de laatste vijf seizoenen moet FC Barcelona het doen met een kwartfinale plek. Alleen in het seizoen 2008/09 en 2010/11 wist de Catalaanse grootmacht onder leiding van Guardiola de eindzege te pakken.

Waar rivaal en vedette Ronaldo sinds 2016 al zestien keer wist te scoren in het kampioenenbal, zijn dat er 0 voor Lionel Messi. Lionel Messi wist zelfs nooit te scoren in een tweeluik in de knock out fase van de Champions League.

Voor de zevende keer op rij verloren de Catalanen op Italiaanse bodem, dit keer dus van het Romeinse AS Roma. Tot aan het returnduel met AS Roma had FC Barcelona nog maar 3 tegentreffers geincasseerd in de Champions League, dat werd door de Romeinen in een avond verdubbeld.

