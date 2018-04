Vitesse ontslaat trainer Henk Fraser per direct

Het stuurloze Vitesse heeft woensdag besloten trainer Henk Fraser per direct op straat te zetten, de 51-jarige oefenmeester wordt de nederlagen tegen Roda JC en NAC aangerekend.

Edward Sturing zal de resterende duels als trainer van Vitesse volbrengen en de taken van Henk Fraser waarnemen. Waar Fraser het eind van het seizoen al zou vertrekken bij Vitesse, komt er dus een eerder einde aan de samenwerking tussen de oefenmeester en Vitesse.

Met de zevende plaats is het seizoen voor de Arnhemmers teleurstellend en lijkt de play off plek voor het Europees voetbal niet meer in eigen handen te liggen. Na René Hake (FC Twente), Alex Pastoor (Sparta), Marcel Keizer (Ajax), Erik Ten Hag (FC Utrecht), Erwin van de Looi (Willem II) en Gertjan Verbeek (Twente) is Fraser de zevende trainer die vroegtijdig mag vertrekken bij een Eredivisieclub dit seizoen.

