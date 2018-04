Aankomende zondag is het voor PSV tijd om de 24e landstitel van de clubgeschiedenis binnen te halen. De topper tegen Ajax moet de uitkomst bieden voor de Eindhovenaren.

Vervolg: COLUMN: PSV op huifkar door binnenstad na binnenhalen landstitel

Voor de gemeente Eindhoven zit de voorbereiding er al bijna op, over enkele dagen is de topper tegen rivaal Ajax in het PSV stadion een feit. Waar normaliter wordt gesproken over de platte kar, wil de gemeente dit seizoen eens 'out of the box' denken en heeft het een grote huifkar geregeld voor de selectie van Cocu.

'De huifkar doet ons denken aan de succesvolle jaren en de outhentieke manier van huldigen, daarbij denken we meteen mee aan het millieu. Door het laten staan van de platte kar hoeft er ook geen brandstof worden afgeschreven en kan PSV op eigen paarden(kracht) de binnenstad door.'

Doordat PSV dit seizoen gebruikt maakt van de huifkar wordt er al vroeg begonnen met de rondrit door de binnenstad, 'We denken eraan om na de lunch op de huifkar te stappen, dan zijn we rond 19:00/19:30u op het stadhuisplein. Er moet dinsdag natuurlijk wel een fitte groep op het veld staan voor de training.'

Cocu heeft de spelers eenmalig ook gevraagd om voor een eigen lunchpakket te zorgen, 'Dit keer willen we ook de koks in het zonnetje zetten en verdienen zij een dagje vrij, de spelers kunnen best eens wat extra's geven.'

COLUMN: PSV op huifkar door binnenstad na binnenhalen landstitel

Een korte samenvatting: Aankomende zondag is het voor PSV tijd om de 24e landstitel van de clubgeschiedenis binnen te halen. De topper tegen Ajax moet de uitkomst bieden voor de Eindhovenaren..