Geen grote TV schermen in binnenstad Eindhoven zondag

De gemeente Eindhoven heeft dinsdag besloten dat er geen grote schermen worden opgehangen in de binnenstad.

De wethouders is van mening dat het ophangen van de grote schermen voor meer supporters zorgt, waardoor men bang is voor problemen. 'Het inzetten van een veel grotere politiecapaciteit is onvermijdelijk en dat druist bovendien in tegen het beleidsuitgangspunt 'maatschappelijk verantwoorde kosten.'

Het ophangen van de grote schermen kan ertoe leiden dat de politie niet de aantal supporters aankan wanneer het tot problemen gaat komen. 'De winkels zijn zondag open, net als de horeca. Om dan ook nog schermen op de Markt te hangen, dat is fysiek niet te managen voor de politie.'

