De Oranje leeuwinnen hebben dinsdagavond een grote stap richting het WK weten te maken, tegen directe concurrent Ierland werd met 2-0 gewonnen.

Vervolg: Oranje leeuwinnen mogen dromen van WK na winst op Ieren

Waar Ierland en Nederland voorafgaand aan het duel gelijkstonden in punten in de kwalificatiegroep 3, had Oranje alleen een beter doelsaldo. Na de winst op de directe concurrent gaat Oranje nu alleen aan kop en heeft het drie punten meer dan de Ieren.

Oranje Leeuwinnen hebben WK-ticket voor het grijpen na simpele zege op Ierland https://t.co/slhUUUVA5K pic.twitter.com/E0GFDJ7w0r — AD.nl/sportwereld (@ADSportwereld) April 10, 2018

Waar het in Ierland teleurstellend 0-0 bleef, was het in Nederland na 11 minuten al raak via Beerensteyn, waar halverwege de eerste helft de marge werd verdubbeld via de stip door spits Sherida Spitse.

In het tweede bedrijf konden de Oranje leeuwinnen weinig bijzetten en raakte alleen Dominique Janssen de lat nog uit een vrije trap. Oranje bleef desalniettemin oppermachtig en is nu alleen koploper, waar het WK alleen bereikt kan worden als koploper van de kwalificatiegroep.

