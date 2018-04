Feyenoord versterkt zich met talentvolle goalie van NAC Breda

Feyenoord heeft de 16-jarige doelman Tein Troost van NAC Breda binnen weten te hengelen, waar de doelman te boek staat als groot talent.

NAC laat via de officiele clubwebsite weten het erg jammer te vinden dat Troost vertrekt, 'Tein was voor ons een absolute 'high potential' om als jongen uit de regio het eerste elftal te halen.'

Manager jeugdopleidingen laat weten: 'We zijn echt in alle aspecten tot het uiterste gegaan om te zorgen dat hij zou blijven. Zijn vertrek kan worden gezien als compliment voor onze manier van opleiden, maar het blijft een tegenvaller dat we niet in staat zijn gebleken om hem te behouden.'

De afgelopen vijf seizoenen stond Troost bij NAC in de jeugdopleiding, waar de goalie ook uitgroeide tot international onder 16. De keus was dan ook een moeilijke, 'Ik heb het hier goed naar mijn zin, heb veel vriendschappen opgebouwd en voel dat ik de afgelopen jaren echt een betere keeper ben geworden.'

Waar de 16-jarige al met doelman Ten Rouwelaar trainde en eenmaal met de selectie mee mocht trainen, laat hij weten: 'De club sprak veel vertrouwen uit in mijn toekomst en het programma dat mij werd aangeboden zat goed in elkaar. Dat maakte het nog lastiger. Ik heb daarom enorm getwijfeld, maar heb toch besloten dat ik een kans om bij Feyenoord aan de slag te gaan niet mag laten lopen.'

