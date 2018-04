Van Hanagem: 'Winst KNVB beker is geen goedmaker voor Feyenoord'

Het teleurstellende seizoen van Feyenoord kan volgens Van Hanagem niet worden goedgemaakt met het winnen van de KNVB beker.

Waar Feyenoord een zeer tegenvallend seizoen kent, staat het wel tegenover AZ in de bekefinale van dit seizoen. In gesprek met Santos laat Van Hanagem weten: 'Feyenoord ziet het diepst in me, dat weet iedereen. Maar als AZ beter voetbalt, mogen ze van me winnen. Feyenoord mag van me winnen.'

Waar Feyenoord al vrij vroeg in het seizoen geen aanspraak meer maakte op de top drie van de Eredivisie, vindt Van Hanagem het beschamend. 'Wat ik niet wil, is dat de beker vergoedt dat er zo'n slecht seizoen gespeeld is. Ik kan er nu al chagrijnig van worden. Met de beker naar de Coolsingel en alles is vergeten en vergeven. Kan toch niet?'

Waar de Rotterdammers bij eventuele bekerwinst worden gehuldigd in het eigen stadion, 'Ik had er veel meer moeten winnen: bekers. Oké, het wordt hier anders beleefd dan in Engeland, maar de KNVB Beker is een mooie prijs.'

