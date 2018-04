PEC Zwolle weet dinsdagavond via de officiele website weten een trainingskamp te beleggen voor de komende twee competitieduels.

Waar de club laat weten dat de zesde plek in de Eredivisie nog een klein wonder heet, zijn de resultaten na de winterstop niet meer van wat het was voor de winterstop. In het nieuwe kalenderjaar wist PEC Zwolle van de 12 duels er slechts 3 te winnen en werd er 8 keer verloren.

'Wij willen met John van 't Schip, zijn staf en de selectiespelers juist nu die neergaande lijn doorbreken, niet vanuit wanhoop, maar wel vanuit het besef en de wil er echt alles aan te hebben gedaan om de vurige wens van ons allen te bewerkstelligen: het opnieuw spelen van Europees voetbal,' laat de club weten.

Tijdens het trainingskamp zullen de speler verblijven in hotels in de regio Zwolle.

PEC volgt voorbeeld Feyenoord en belegt trainingskamp

