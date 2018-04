Go Ahead Eagles beboet door KNVB na ongeregeldheden tegen De Graafschap

Waar Go Ahead Eagles in de fout ging in het duel tegen De Graafschap op 4 december jl, heeft het daarvoor een geldboete gekregen van de KNVB.

In de eerste twee duels van het nieuwe seizoen moet Go Ahead Eagles duels afwerken zonder supporters in vak 19, tevens moet er een geldboete van 12.500 euro betalen aan de KNVB. De club uit Deventer heeft in een verklaring al laten weten dat er direct akkoord wordt gegaan met het schikkingsvoorstel.

Na afloop van het duel tegen De Graafschap liep het compleet uit de hand, supporters kwamen het veld op en belaagden de spelers van De Graafschap. Waar de club uit Deventer de eigen supporters al achterhaald en een stadionverbod oplegt.

