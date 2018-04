Waar Eric Ten Hag bij Ajax nog allerminst heeft kunnen overtuigen, bijt de oefenmeester sterk van zich af in een interview.

Vervolg: Ten Hag: 'Vooral beeldvorming en misverstanden'

In gesprek met My Arena laat Ten Hag weten: 'Het is allemaal beeldvorming. Er zijn veel misverstanden, maar ik ga me daar niet tegen weren. Hoe meer ik mezelf verdedig, hoe meer aandacht het krijgt,' waar bij Ajax het beeld over de trainer nors en onstabiel is.

Verder hekelt de oefenmeester van Ajax zich aan het feit dat iedereen hem verdedigend instelt, 'Toen ik bij Ajax kwam, werd gezegd dat ik een verdedigende trainer zou zijn. Dat is echt de grootste onzin die er is. Mijn vorige clubs waren altijd teams die attractief en aanvallend speelden en heel creatief waren.'

'Veel spelers hebben een enorme ontwikkeling doorgemaakt en zijn zelfs international geworden. Vaak ook juist de aanvallers.' Zondag is voor Ajax cruciaal tegen PSV, bij een verlies is de rivaal kampioen en bij een remise of winst is er nog een sprankje hoop voor de Amsterdammers.

