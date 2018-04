Dinsdagavond staat de return in de kwartfinale van de Champions League op het programma, waar Manchester City een 3-0 achterstand moet goedmaken op Liverpool FC.

Vervolg: Voor Manchester City moet het vanavond gebeuren: Alles of niets

In gesprek met The Evening Standard laat oud Chelsea speler Frank Lampard weten: 'In veel opzichten kan deze tweede wedstrijd neerkomen op het laten zien van ballen, Manchester City zal ballen moeten laten zien door veel doelpunten te scoren en Liverpool moet het laten zien door negentig minuten te verdedigen tegen het beste team in Engeland dit jaar.'

'Ik heb in deze Champions Leaguewedstrijden gespeeld, die op het scherpst van de snede worden gespeeld, wetende dat een uitdoelpunt bijna een einde maakt aan je illusies en het is niet leuk. Het is niet gemakkelijk om in te spelen, het is niet makkelijk voor de thuissupporters in het stadion. Je kunt domineren en dan geeft het uitdoelpunt je wederom een klap.'

'Mensen moeten voorzichtig zijn om City af te schrijven. Al hun aandacht is hier nu op gericht, de Premier League-titel zal vroeg of laat worden gewonnen. Ze zullen een enorme vastberadenheid hebben, niet alleen vanwege wat in de heenwedstrijd is gebeurd, maar ook vanwege hun 3-2 nederlaag tegen Manchester United in het weekend.'

'De ploeg van Josep Guardiola is niet gewend om een slechte reeks door te maken, ze hebben het hele seizoen geen twee wedstrijden op rij verloren. Dit is niet ideaal. Maar het is niet alsof ze een team in crisis zijn, ze kunnen de meeste resultaten omdraaien, 3-0 is niet buiten bereik.'

