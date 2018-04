Frank de Boer heeft geen trek in SC Heerenveen

Waar SC Heerenveen op zoek is naar een opvolger voor Jurgen Streppel, hoeft het niet aan te kloppen bij Frank de Boer.

Waar de 47-jarige Frank de Boer in Engeland het laatst werkzaam was, is de oud Ajax trainer op zoek naar een nieuwe uitdaging voor na de zomer. Maar wanneer de Friese club SC Heerenveen komt, gaat Frank de Boer niet in op welke aanbieding dan ook.

'Ik hoop het, maar het moet wel de juiste club zijn. Dat is wel belangrijk in deze fase. Als je twee keer snel wordt ontslagen, is dat niet goed voor je cv. Je moet goed afwegen welke stap je gaat zetten bij welke club,' aldus Frank de Boer in gesprek met De Aftrap van RTL Love.

Op dit moment speelt er helemaal niets. Ik ben best wel gevraagd, maar niet iets waarvoor ik sta te trappelen,' maar ook SC Heerenveen is totaal geen optie voor De Boer: 'Dacht dat ik niet nee.'

