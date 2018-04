Waar de 32-jarige Ibrahim Afellay kort geleden is verbannen aan de selectie van Stoke City, wordt er langzaam al geroepen dat de aanvallende middenvelder moet denken aan stoppen.

Vervolg: Afellay in Bundesliga of Eredivisie is nog van grote waarde

Guus Hiddink heeft echter nog volop vertrouwen in Afellay, die volgens de oefenmeester elders in de Premier League zijn heil moet gaan zoeken. 'Hij is nu gewend aan de competitie, maar hij móét nu weer gaan spelen, Ik weet dat hij 32 is, maar hij is nog lang niet klaar. Hij kan nog altijd het verschil maken.'

Eerder liet Aad de Mos juist het tegen overgestelde weten en vindt de oud oefenmeester dat Afellay zijn voetbalschoenen maar moet opbergen. Bert van Marwijk schaart zich tussen beide, 'bIk hoop dat hij naar een mooie club gaat, waar de trainer vertrouwen in hem heeft.'

Van Marwijk denkt niet dat Afellay kan slagen in de Premier League, maar de Bundesliga of Eredivisie kan de oud PSV-er nog goed mee.

Afellay in Bundesliga of Eredivisie is nog van grote waarde

Een korte samenvatting: Waar de 32-jarige Ibrahim Afellay kort geleden is verbannen aan de selectie van Stoke City, wordt er langzaam al geroepen dat de aanvallende middenvelder moet denken aan stoppen..