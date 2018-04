Waar Willem II dinsdag akkoord is gegaan met de strafeis van de tuchtcommissie, mogen een deel van de supporters het laatste thuisduel van dit seizoen niet bijwonen.

Vervolg: Willem II toch akkoord met schikkingsvoorstel tuchtcommissie

De aanleiding van de strafeis is na de ongeregeldheden in het thuisduel met NAC Breda, waar op het duel van 8 december jl na afloop vuurwerk op het veld werd gegooid na afloop van het duel.

Voor de Tilburgers niet de eerste straf, eerder in 2016 in het play off duels kregen de Tilburgers ook al een duel voorwaardelijk. Deze editie moet de club een geldboete van 7500 euro betalen aan de KNVB en mogen een deel van de King Side niet plaatsnemen op de tribune in het laatste thuisduel van dit seizoen.

Ook heeft de KNVB laten weten dat de supporters niet elders in het stadion geherberg kunnen worden. Als noodoplossing wil de Tilburgerse club een fanzone aanleggen waar de supporters dan het duel alsnog live kunnen volgen.

In eerste instantie wilde Willem II niet akkoord gaan met de schikking, maar na jurisch advies is de club toch overstag gegaan. 'We zullen de geleden schade verhalen op de daders, die inmiddels een stadionverbod hebben gekregen.'

Willem II toch akkoord met schikkingsvoorstel tuchtcommissie

Een korte samenvatting: Waar Willem II dinsdag akkoord is gegaan met de strafeis van de tuchtcommissie, mogen een deel van de supporters het laatste thuisduel van dit seizoen niet bijwonen..