Belgisch international op de radar bij Valencia

Valencia heeft zijn pijlen gericht op een nieuwe rechtsback. Waar op dit moment voor die positie Gonçalo Guedes wordt gehuurd van PSG, maakt wellicht een andere rechtsback van de Franse kampioen dezelfde stap: Thomas Meunier.

Volgens El Mundo Deportivo wil Valencia zijn selectie voor volgend seizoen alvast versterken omdat het aannemelijk is te veronderstellen dat los Che dan in de Champions League zullen uitkomen. Het medium bericht dat de Belgisch international een van de belangrijkste gegadigden is.

Meunier staat zelf niet onwelwillend tegenover een overstap. ´Als ik een stap achteruit zou moeten zetten om te spelen, dan zou ik dat zeker doen omdat ik graag wil spelen en genieten van mijn passie`, aldus de voormalig speler van Club Brugge in gesprek met het Belgisch medium Rtbf

Meunier tekende medio 2016 een contract tot 2020 bij PSG, maar is tot op heden nooit onomstreden geweest. Hoeveel de 26-jarige rechtsbakc moet kosten is niet bekend.

