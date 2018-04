Van Hooijdonk: Van Persie is toch niet gehaald als pinchitter?

De oud Feyenoorder Pierre van Hooijdonk vindt het apart dat Robin van Persie nog amper in de basis heeft gestaan sinds zijn komst bij Feyenoord.

Waar de aanvaller dit seizoen 9 keer in actie kwam, was dat slechts 2 keer vanaf het begin. Ook afgelopen weekend tegen hekkensluiter FC Twente kwam Van Persie weer binnen de lijnen als invaller, 'Als hij de bal krijgt in de laatste twintig meter, is hij nog steeds een van de beste spelers van Nederland. Dan gebeurt er wat,' aldus Van Hooijdonk in gesprek met RTV Reijnmond.

Van Hooijdonk is van mening dat Feyenoord de routinier niet naar Rotterdam heeft gehaald als invaller, 'Ik vind dat dat naar Robin bericht had moeten worden toen hij naar Feyenoord kwam. Mensen gaan er vanuit dat hij negentig minuten kan spelen. Er werd in januari duidelijk gezegd dat Robin superfit is. Dat hebben we toch gehoord?"

'Had daar een nuance in aangebracht door te zeggen: Robin is onze pinchhitter, die misschien tien, vijftien minuten, een half uur of misschien een helft kan spelen. Dan was de rest extra geweest.'

