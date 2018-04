Zondag staat de kraker op het programma in het Philips Stadion tussen PSV en Ajax, waar bij winst de landstitel veiliggesteld kan worden door PSV.

Vervolg: PSV bij eventuele titel maandag 16 april gehuldigd in Eindhoven

Mocht PSV winnen van Ajax, dan wordt er niet zondag maar een dag later maandag 16 april een feest gevierd. De gemeente van Eindhoven heeft laten weten dat de selectie van Cocu eventueel maandag wordt gehuldigd bij het behaalde kampioenschap.

Een voorbarige euforie is er nog niet bij de gemeente, die wel realistisch wil blijven in de ontwikkeling van de huldiging plannen. Ook is er nog geen tijdstip gegeven voor de huldiging, waar de klok van 19u ongeveer aangehouden lijkt te worden.

PSV bij eventuele titel maandag 16 april gehuldigd in Eindhoven

Een korte samenvatting: Zondag staat de kraker op het programma in het Philips Stadion tussen PSV en Ajax, waar bij winst de landstitel veiliggesteld kan worden door PSV..