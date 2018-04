Eric Gudde is niet te spreken over de administratieve fout van de KNVB, waardoor het duel tussen Jong Ajax en NEC in zijn geheel overgespeeld moet worden.

Vervolg: Eric Gudde snapt niets van administratieve fout KNVB

Ajacied Teun Bijleveld stond te boek met vijf gele kaarten (schorsing) terwijl de KNVB dit niet in de administratie had staan. Door het meespelen van Teun Bijleveld moet het gehele duel nu overnieuw worden gespeeld in de Jupiler League.

Gudde, directeur betaald voetbal is woedend, 'Bij de KNVB staan wij voor een topsportklimaat en dit streven wij ook dagelijks na. Dit soort grove fouten horen niet te worden gemaakt. Dat is onacceptabel en hier zijn absoluut geen excuses voor.'

'Normaal gesproken worden de gele kaarten automatisch geregistreerd, alleen bij de beloftenteams worden de registraties handmatig op het juiste team gezet. In het geval van Bijleveld bij Jong Ajax is dat vervelend genoeg bij één gele kaart nagelaten. Het is onze taak om dit proces te verbeteren zodat dit in de toekomst niet meer fout kan gaan. Neem maar van mij aan dat wij hier intern hard mee bezig zijn.'

Eric Gudde snapt niets van administratieve fout KNVB

Een korte samenvatting: Eric Gudde is niet te spreken over de administratieve fout van de KNVB, waardoor het duel tussen Jong Ajax en NEC in zijn geheel overgespeeld moet worden..