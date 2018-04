Van Hanegem: Van Bronckhorst moet zichzelf evalueren

Afgelopen weekend wist Feyenoord met 3-1 te winnen van FC Twente, waar Van Hanagem niet onder de indruk was van het spel van de Rotterdammers.

Maar Van Hanagem was nog veel meer geschrokken van het spel van de tegenstander van Feyenoord, 'Ik zat gisteren in de Grolsch Veste en toen na afloop enkele voormalig spelers van de hoofdmacht van FC Twente aan mij vroegen of degradatie een feit is, heb ik geknikt,' zo luidt het in de column van De Kromme in het AD.

'Die Fredrik Jensen vond ik altijd een leuke voetballer, maar wat ik gisteren tegen Feyenoord van hem zag, was een speler die geen enkel vertrouwen meer in eigen kunnen heeft. Spits Tom Boere zag je ook worstelen met de situatie. Als je niet meer durft, dan houdt het eigenlijk op.'

FC Twente speelde niet om te winnen, waar een blunder van Jones de Tukkers terughielp in het duel. 'Het is niet het seizoen van de keeper van Feyenoord en Giovanni van Bronckhorst gaf aan dat hij met hem gaat praten over dit soort fouten. Aan de andere kant: Van Bronckhorst liet hem in januari onder de lat staan en Kenneth Vermeer verdween naar Club Brugge. Dan moet je als trainer ook in de spiegel kijken.'

Feyenoord is maandag vertrokken naar Marbella om op trainingskamp te gaan voor het slot van de competitie, waar de bekerfinale het hoogtepunt moet worden. 'Ik zie toch vooral een kwetsbare ploeg. Met keeper Marco Bizot die er een potje van maakt. En een trainer die drie goals in vijf minuten tegen krijgt en dan Kevin Blom de schuld geeft. Nou, Blom floot prima. Van den Brom kan beter naar zijn eigen ploeg kijken.'

