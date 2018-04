71-jarige Capello neemt officieel afscheid van voetbalwereld

De 71-jarige Italiaan Fabio Capello neemt na 31 jaar definitief afscheid van de voetbalwereld.

Waar Capello jl januari nog werd ontslagen bij het Chinese Jiangsu Suning, was dat het laatste kunststukje van de 71-jarige trainer. Het was Capello dat spelers als Paolo Maldini en Alessandro Costacurta liet uitgroeien tot wereldsterren bij AC Milan.

AC Milan won in het seizoen 93/94 de Champions League, werd onder Capello viermaal landskampioen van Italie en in het seizoen 91/92 zelfs ongeslagen. Bij het Spaanse Real werd Capello verdeeld over twee periodes ook tweemaal landskampioen van de Liga, waar hij dat kunststukje in 2001 overdeed bij het Italiaanse AS Roma.

Ook wist Capello tweemaal met Juventus kampioen te worden, die titels die later werden ontnomen door het Calciopoli-schandaal. Als bondscoach werkte Capello ook bij Engeland en Rusland. Waar het Chinese klusje de laatste was voor de Italiaan.

'Als analist win je elke wedstrijd', lacht Capello in gesprek met Radio Anch'io Sport. 'Of ik nog zin heb om bondscoach van Italië te worden? Nee, een dergelijk avontuur heb ik al beleefd met Engeland en Rusland. Jiangsu Suning was mijn laatste klus als trainer. Ik kijk met heel veel tevredenheid terug op mijn carrière.'

Dit is de prijzenkast van Capello

Kampioen Serie A: 1991/92, 1992/93, 1993/94, 1995/96, 2000/01, 2004/05*, 2005/06*

Kampioen La Liga: 1996/97, 2006/07

Italiaanse Super Cup: 1992, 1993, 1994, 2001

Champions League: 1993/94

Europese Super Cup: 1994

