Ajax zet vol in op komst Jensen en Magallan

Ajax denkt dit seizoen nog kans te maken op de landstitel, waar zondag de kraker tegen PSV wacht. Maar achter de schermen zijn de Amsterdammers alvast bezig met volgend seizoen.

De Amsterdammers hebben de Deen en Argentijn Jensen en Magallan in het vizier als versterking voor de selectie. Waar de 24-jarige Magallan al eerder bij Ajax in the picture was, wil het Braziliaanse Boca Juniors (huidige werkgever) pas handelen wanneer het toernooi om de Copa Libertadores voorbij is.

Ook heeft Ajax het Deense talent en middenvelder Mathias Jensen in het vizier, de 22-jarige talentvolle speler van FC Nordsjaelland is veelvoudig bekeken door de Amsterdamse scouts die denken dat er komende zomer gehandeld kan worden.

