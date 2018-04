Fernando Torres vertrekt bij Atletico en wil nog nieuw avontuur

De 34-jarige spits Fernando Torres heeft maandag te kennen gegeven na dit seizoen te vertrekken bij Atletico Madrid. De spits kent zijn tweede periode bij de Spaanse grootmacht.

Waar Fernando Torres in 2001 zijn officiele debuut maakte bij Atletico Madrid, vertrok de spits in het seizoen 2007/2008 naar het Engelse Liverpool FC. Bij Liverpool was de spits niet te houden, waardoor hij voor een bedrag van 60 miljoen vertrok naar The Blues.

Waar Torres welliswaar de Champions League wist te veroveren met Chelsea, kende de spits persoonlijk weinig succes. Na een periode bij het Italiaanse AC Milan verkoos Torres weer voor een terugkeer naar clubliefde Atletico. Echter kiest Simeone steeds meer voor jeugdige spelers, waardoor het vertrek niet als verrassing komt.

Torres is niet van plan definitief zijn carriere vaarwel te zeggen laat hij weten: 'Het is erg moeilijk om voor de tweede keer vaarwel te zeggen', vervolgde Torres. 'Het was mijn bedoeling om mijn carrière hier af te sluiten, maar ik wil graag nog twee, drie of misschien wel vijf jaar doorvoetballen.'

Atletico president Enrique Cerezo liet weten: 'Fernando is een legende bij deze club en we hebben altijd gezegd dat de keuze aan hem was wat hij wilde doen met zijn toekomst. Ik kan hem alleen maar bedanken voor alles dat hij ons gegeven heeft. De deur staat hier altijd open voor hem, wat hij ook besluit te gaan doen na zijn loopbaan'

