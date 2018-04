Ander Herrera ontkent te hebben gespuugd op Man. City logo

Voor Manchester City leek er geen vuiltje aan de lucht afgelopen zaterdag, in de rust tegen rivaal Man. United leidde de koploper uit de Premier League met 2-0.

Maar in het tweede bedrijf ging het mis voor de ploeg van Guardiola, waar United door twee treffers van Pogba en een van Smalling de achterstand wist om te buigen in een overwinning.

Ander Herrera was de beste man aan de kant van United, maar baarde opzien toen hij met het naar binnen gaan op het logo van Man. City spuugde. Maar Herrera ontkent, 'Ander heeft de beelden van het incident gezien en is gekrenkt door elke suggestie dat zijn acties opzettelijk waren, het was volkomen toevallig en er was helemaal geen intentie.'

