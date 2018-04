Waar Ajax zondag perse wil winnen van aartsrivaal PSV, is het niet alleen daaorm te doen. Mochten de Amsterdammers verliezen, gaat PSV er met de landstitel vandoor in het eigen stadion.

Vervolg: Justin Kluivert: Zondag verliezen zou een vernedering zijn

Zondag kan PSV bij winst de 24e landstitel van de clubgeschiedenis veiligstellen, waar Kluivert in gesprek met het AD laat weten: 'Dat zou wel een beetje vernederend zijn, we gaan er alles aan doen om dat te voorkomen.'

PSV leek zaterdagavond punten te gaan verspelen in Alkmaar, waar het met 2-0 kwam achter te staan. Maar de Eindhovenaren rechtte de rug en wisten met 2-3 te winnen van AZ. 'Het was jammer. De scheidsrechter (Kevin Blom, red.) floot niet zijn beste wedstrijd, denk ik. Hopelijk leert hij van zijn fouten, want ik vind hem normaal wel een prima scheids eigenlijk. We moeten hem niet de schuld geven. PSV heeft het goed gedaan. Na de 2-0 voor AZ dacht ik: ‘nu is het wel klaar’. Maar helaas, toch niet.'

Mocht PSV zondag winnen van Ajax, is het aan Kluivert om te zeggen dat PSV lelijk kampioen is geworden. 'Nee, natuurlijk niet. Als de ploeg met het mooiste voetbal kampioen werd, zouden wij dat zijn. Als ze de titel pakken is het gewoon verdiend en feliciteer ik ze. Zo professioneel moet je zijn, zo is sport.'

