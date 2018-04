Maandagochtend staat Vitesse trainer Henk Fraser gewoon voor de groep, in afwachting wat het resultaat gaat zijn van het crisisberaad.

Vervolg: Fraser weet het niet meer: Laat de club het maar zeggen

De afgelopen weken presteert Vitesse bijzonder matig en hangt het ontslag van Fraser in de lucht, waar de oefenmeester niets anders kan doen dan afwachten wat de club wil.

Waar Vitesse zich via de play offs wil plaatsen om Europees voetbal te bewerkstelligen, hebben de Arnhemmers dat niet meer in eigen hand na de nederlagen tegen FC Utrecht (5-1), Roda (3-0) en NAC (1-0).

Het crisisberaad bij Vitesse wordt gevormd door algemeen directeur Joost de Wit en technisch directeur Marc van Hintum. Ook de commissarissen zullen aanwezig zijn.

'Als ze me ontslaan, ontslaan ze me. De beslissing ligt bij de club,' aldus Fraser. Momenteel geniet Fraser van de steun uit de staf en de spelersgroep, maar weet ook na de bekerfinale dat Vitesse geen schim meer is geweest van de ploeg die het is geweest.

Fraser weet het niet meer: Laat de club het maar zeggen

Een korte samenvatting: Maandagochtend staat Vitesse trainer Henk Fraser gewoon voor de groep, in afwachting wat het resultaat gaat zijn van het crisisberaad..