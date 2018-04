Kranten: Degradatie FC Twente onafwendbaar

Met nog vier speelronden te gaan in de Eredivisie is het ongekend spannend in de kelder van de Eredivie, waar Twente, Sparta en Roda nog onder de rode streep staan.

Waar de meningen bij de kranten verdeeld zijn over wie er nu rechtstreeks de Eredivisie verlaat na dit seizoen, komen de meeste stemmen nog uit bij het Rotterdamse Sparta. Maar ook Roda JC en TC Twente ontkomen er niet aan volgends de lezers.

Waar FC Twente de leiding heeft genomen wie er rechtstreeks degradeert, stemt slechts 6% maar op Sparta Rotterdam en krijgt Roda JC maar 1% van de stemmen. Wat inhoud dat het merendeel geen vertrouwen heeft in de club uit Enschede.

