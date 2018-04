De oud Ajacied Davy Klaassen lijkt het nog steeds niet voor elkaar te hebben bij het Engelse Everton, waar hij trainer Sam Allardyce maar niet om krijgt.

Vervolg: Allerdyce lijjkt Klaassen nog steeds niet te mogen

De trainer van Everton die Ronald Koeman overnam, lijkt er maar niet aan te willen geloven dat Davy Klaassen uit de verf kan komen onder zijn leiding. 'Als ik de mogelijkheid had om hem te laten spelen, dan zou ik dat doen,' aldus Sam Allerdyce.

'Maar dat kan nu niet, want ik moet wedstrijden winnen. Ik heb de luxe niet om tegen hem te zeggen: 'succes jongen, zet 'em op!', want als we verliezen dan krijg ik de schuld. Als de mogelijkheid zich voordoet dan krijgt hij hopelijk de kans.'

De Engelsen kranten vroeger via Facebook aan de Everton fans of Allerdyce hier de juiste keuze maakt, maar het anwoord liet zich raden: 'Stel je voor dat we aanvallend voetbal spelen' en 'Kan hij het slechter doen dan de huidige spelers.'

