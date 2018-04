Feyenoord duwt FC Twente nog dieper in de problemen

FC Twente is zondag nog dieper in de problemen gekomen na het verlies tegen Feyenoord, waardoor de club uit Enschede de bui al voelt hangen.

Waar de Enschedeers het duel nog goed begonnen, was het in de 21e minuut raak voor Feyenoord. Jens Toornstra zette een combinatie op met Nicolai Jörgensen en stelde Jean-Paul Boëtius in staat om de 0-1 binnen te werken.

Maar lang kon Feyenoord niet genieten van de voorsprong, een blunder van doelman Jones zorgde ervoor dat Adam Maher na 4 minuten de gelijkmaker kon maken.

Het duurde daarna nog lang voordat Feyenoord de voorsprong wist te realiseren, het was uiteindelijk Berghuis die in de 69e minuut voor de 1-2 zorgde. Een kwartier voor tijd gooide Jörgensen het duel in het slot door de bal ietswat gelukkig achter zijn standbeen in het doel te werken.

Door het verlies is het gat met nummer 17 sparta naar 4 punten gekomen, waar degradatie nu wel erg dichtbij komt voor FC Twente.

