Memphis Depay steelt show tegen FC Metz en scoort vijf keer

De Franse grootmacht Olympique Lyon heeft zondag met groots gemak gewonnen van FC Metz, waar oud PSV-er Memphis Depay voor alle vijf de treffers zorgde.

De afgelopen wedstrijden tegen Olympique Marseille en Toulouse was Memphis al driemaal trefzeker, maar zondagavond tegen FC Metz kon het niet op. De oud PSV-er was goed voor vijf goals en tilde daarmee zijn doelpuntengemiddelde aardig op. De laatste drie duels en 8 goals is een aardig moyenne.

De clubvoorzitter liet op de website weten: 'Hij is terug op het hoogste niveau qua efficiëntie, dat is mooi voor hem. We hebben hem gesteund in mindere tijden. Vandaag heeft hij zichzelf en ons gelukkig gemaakt.'

Waar Memphis tegen FC Mets vijfmaal trefzeker was en de show stal, belooft de Oranje International dat er nog meer in het vat zit. 'Ik kan nog veel beter als ik nog meer in mezelf geloof', zei Memphis na de show tegen FC Metz. 'Ik had meer kunnen doen en meer kunnen scoren.' Hij prijst zich gelukkig met zijn nieuwe rol als spits. 'Ik hou ervan om op deze positie te spelen, omdat ik dicht bij het doel sta.'

