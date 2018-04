Ajax coach Ten Hag keek met een redelijk goed gevoel terug op het gewonnen duel tegen Heracles, waar de oefenmeester alleen erkent dat er meer gescoord had mogen worden.

Vervolg: Ten Hag: Zondag enige doel is winnen van PSV

'Het verhaal is simpel: we hebben heel veel kansen gecreëerd, er maar één gemaakt en niets weggegeven,' was de analyse van Ten Hag na het slechts met 1-0 gewonnen thuisduel tegen Heracles.

'Andre Onana heeft geen redding hoeven maken. Het verwijt aan de ploeg is dat we te weinig gescoord hebben, het compliment is er omdat we niks hebben toegestaan.'

Ajax kwam tegen Heracles tot 35 doelpogingen, en slechts een van die pogingen was doeltreffend. Ten Hag wil dan ook niet spreken over gemakzucht binnen de ploeg, 'Het is een compliment waard dat we zijn doorgegaan, maar het is doodzonde dat we het publiek niet meer hebben vermaakt met meer goals.'

In aanloop naar het duel van volgende week tegen PSV, liet Ten Hag weten: 'Ik denk dat ze sowieso wel bang voor ons zijn, dat lijkt me logisch,' waar Ten Hag al vlug overging op het duel tussen AZ en PSV: 'PSV heeft gisteren in een enerverende wedstrijd gewonnen; reclame voor het Eredivisie-voetbal. Voor ons is het duidelijk: wij moeten volgende week voor de winst gaan. We zullen dan wel onze kansen moeten benutten. In de voorgaande weken hebben we wel veel gescoord, maar we moeten beseffen dat we eerder het verschil moeten maken als de verhoudingen zo liggen op het veld.'

Ten Hag: Zondag enige doel is winnen van PSV

Een korte samenvatting: Ajax coach Ten Hag keek met een redelijk goed gevoel terug op het gewonnen duel tegen Heracles, waar de oefenmeester alleen erkent dat er meer gescoord had mogen worden..