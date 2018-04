Opnieuw was Ajax niet enoverend genoeg tegen Heracles, een nipte 1-0 zege volstond zondagmiddag.

Vervolg: De Ligt: Het duel tegen PSV maakt wat extra in ons los

Voor Ajax geldt er meer een ding en dat is PSV volgende week zondag van de titel afhouden in Eindhoven. Waar PSV zaterdagavond goed weg kwam tegen AZ en in extremise de volle buit meenam uit Alkmaar. 'Dat is zeker een tik,' erkende V.d Beek in gesprek met FOX Sports.

'Op een gegeven moment denk je: Wat is dit, waar zit je naar te kijken? Uit het niets wordt het 2-3. Natuurlijk doet dat pijn. Maar goed, wij kunnen niets anders doen dan onze wedstrijden winnen. PSV wil graag tegen de concurrent kampioen worden, maar wij zullen dat feestje moeten verpesten. Dat roept zeker wat extra's op.'

Ook Ajax verdediger De Ligt sloot zich aan bij die woorden, 'Dat kwam zeker hard aan. Ik heb wel een beetje met ongeloof gekeken. Ik heb niet met iets gegooid, zo ben ik niet,' belsoot De Ligt na zijn mening over het duel tussen AZ en PSV.

'Maar er kwam wel een stukje frustratie bij kijken. Hoe zich dat uit? Dat moet je maar aan mijn ouders vragen. Uiteindelijk kunnen wij ook niets doen aan dat duel. Het is en blijft op dat moment een wedstrijd tussen AZ en PSV.'

De Ligt weet heel goed waarom het draait volgende week in Eindhoven, 'Ik geloof wel dat er in topwedstrijden bij ons wat extra's los komt. Dat mag misschien niet, maar in de topwedstrijden speelden we telkens goed. Volgende week moeten we er staan.'

De Ligt: Het duel tegen PSV maakt wat extra in ons los

Een korte samenvatting: Opnieuw was Ajax niet enoverend genoeg tegen Heracles, een nipte 1-0 zege volstond zondagmiddag..