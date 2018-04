VIDEO: Aanschouw de klasse van Quincy Promes!

De Nederlandse Quincy Promes liet zich even van zijn beste kant zien voor Spartak Moskou; de speler was goed voor een hattrick tegen Anzhi en Promes maakte ook nog eens geweldige goals.

Quincy Promes scored a hattrick in just 17 minutes today in Spartak's 1-4 win against Anzhi. This makes him the league's topscorer with 13 goals. One of them was an absolute beauty! pic.twitter.com/uZsCcbMQkY