Ajax heeft zondagmiddag zonder een al te hoge amusementswaarde gewonnen van Heracles Almelo. De Heraclieden hebben de kleine verliespartij vooral te danken aan Bram Castro, die heeft voorkomen dat er niet nog meer in het net lagen.

Vervolg: Ajax stelt opnieuw teleur tegen Heracles en wint weer nipt

En met deze zege kan Ajax met een goed gevoel richting Eindhoven volgende week. De clubs staan dan oog in oog in een wedstrijd wat als de laatste hoop van Ajax wordt gezien.

Maar eerst moest er dus nog afgerekend worden met Heracles Almelo en in dit seizoen is niets zeker voor Ajax dus een zege tegen Almelo was geen garantie. Heracles was in de eerste helft bijna niet te vinden op de helft van Ajax en zocht naar de kansen voor een counter maar die waren er nauwelijks. Ajax daarentegen wilde wel maar kon niet geheel tot zijn recht komen. Lasse Schöne had enkele kansen en Donny van de Beek zag zijn schoten tegen de paal komen en tegen Castro aan komen.

In de tweede helft was er nauwelijks verandering aan de tactieken van trainer John Stegeman, Heracles deed het opzich tactisch want het had nog altijd virtueel een punt tegen de Amsterdammers. Natuurlijk wilde Ajax-trainer Erik ten Hag dat niet laten gebeuren en zo ging zijn club steeds vaker richting de aanval en ook steeds sneller.

Op begeven moment was Hakim Ziyech er wel klaar mee en legde een geweldige bal klaar voor Braziliaan David Neres die het enige doelpunt van de wedstrijd mocht binnentikken. Daarna werd het minder en had Ajax nog een enkele keer kunnen scoren maar de club verzuimde dat te doen. Heracles kon het André Onana niet meer lastig maken. Ajax blijft dus de nummer twee met zeven punten achter PSV. Er zijn nog vier wedstrijden te gaan en er kan dus nog van alles gebeuren als Ajax wint van de mannen uit Eindhoven volgende week.

Ajax stelt opnieuw teleur tegen Heracles en wint weer nipt

Een korte samenvatting: Ajax heeft zondagmiddag zonder een al te hoge amusementswaarde gewonnen van Heracles Almelo. De Heraclieden hebben de kleine verliespartij vooral te danken aan Bram Castro, die heeft voorkomen dat er niet nog meer in het net lagen..