Jong Ajax – NEC moet over, dat is het oordeel van de KNVB. De bond had verzuimd te melden dat Ajacied Teun Bijleveld aan zijn limiet van gele kaarten zat en dus stelde de club hem gewoon op. NEC had dit echter mee en omdat de wedstrijd verloren ging werd er door de club een onderzoek gestart.

Vervolg: Kapitale blunder KNVB: Duel Jong Ajax - NEC moet in geheel overgespeeld worden

Uiteindelijk ging de KNVB ook mee met een eigen onderzoek en kwam eruit dat Bijleveld nooit had mogen spelen, dat zorgt ervoor dat de wedstrijd uit de Eerste Divisie dus over moet. Bij Jong Ajax zullen ze hier van balen maar in Nijmegen zeer waarschijnlijk niet. Pepijn Lijnders moet nu laten zien dat dit geen incidentele verliespartij was.

Een erg absurde zaak dus, in de Nederlandse voetbalwereld. Op social media wordt er woest gereageerd op het feit dat de wedstrijd nu over moet. Er is dus veel kritiek op de beslissing.

