Madrileense derby eindigt onbeslist, Barca grote winnaar

De derby van Madrid is dit keer in een gelijkspel geëindigd. Real Madrid en Atlético Madrid verdeelden zondagmiddag dus de punten in het Santiago Bernabéu.

Bij Real Madrid stonden onder meer Cristiano Ronaldo en Gareth Bale in de basis. Bij Atleti stond angstgegner Antoine Griezmann erin samen met Diego Costa in het punt van de aanval. Griezmann speelt altijd het best in de traditionele 4-4-2 opstelling; hij kan met een spits naast hem opeens als een schaduwspits achter Costa duiken of als een soort Lionel Messi over de flanken paraderen. Het is allemaal geregeld samen met trainer Diego Simeone, die Griezmann als één van zijn beste spelers beschouwd.

In de eerste helft was het nog niet helemaal de wedstrijd waar de fans op gehoopt hadden; Jan Oblak stond een enkele keer de Portugees Ronaldo in de weg en aan de andere kant had Keylor Navas het ook niet al te druk met een paar schoten die hij er simpel uithield. Marcelo was net voor tijd heel dichtbij maar kon het nét niet afmaken.

In de tweede helft was het al snel vuurwerk; Bale legde lekker klaar op Ronaldo en die kon goed uithalen: 1-0 Real Madrid. Maar binnen enkele minuten was daar angstgegner Griezmann die Atlético weer op gelijke hoogte schoot met Real Madrid. Heel even leek het nog 1-2 te worden voor de jongens van Simeone maar dat zat er niet meer in. Ook een goal van Real Madrid bleef uit. Real staat nu dus vijftien punten achter FC Barcelona en Atlético elf punten. De Catalanen zijn dus bijna zeker van het kampioenschap, alhoewel ze nog wel wat topwedstrijden kunnen verwachten tegen onder meer Sevilla, Valencia, Villarreal en Real Madrid. Atlético moet echter tegen ploegen uit het rechterrijtje en Real heeft vooral subtoppers op het programma staan, het kan dus nog alle kanten op.

