KWakkelend Chelsea laat ook punten liggen tegen West Ham United

Chelsea speelde zondagmiddag in het eigen Stamford Bridge tegen West Ham United. Chelsea, wat lang leek te winnen, werd op het laatste moment verrast door een fijne goal van de Mexicaanse Javier Hernández. Daardoor liepen de jongens uit Fulham de drie punten mis.

Chelsea begon prima met Eden Hazard en Álvaro Morata. Het duo strooide weer met fijne balletjes en vooral Hazard had daar weer een handje van, de vrije buitenspeler dribbelde vrolijk langs het middenveld en was soms ook de verdediging te snel af. Toch liep het nog veel te vaak vast voor The Blues bij onder meer keeper Joe Hart, die zijn doel uitstekend stond te verdedigen.

Bij West Ham speelde Marko Arnautovic een prima wedstrijd, hoewel hij niet helemaal zijn stempel op de wedstrijd kon drukken. De speler stond echter net zoals Hazard mooi te dribbelen en had een enkele kans op een doelpunt. Hij stuitte daar vaak op Antonio Rüdiger of keeper Thibaut Courtois.

Rond de rust was daar Spanjaard César Azpilicueta met een intikkertje voor Chelsea na een fraaie aanval. De jongens roken daarna meer maar dat liet op zich wachten. Uiteindelijk kwam er niet een 2-0 maar werd West Ham ook gevaarlijker. Zo was João Mário vaak te vinden in de defensie van Chelsea en had Willian aan de kant van Chelsea ook wat fijne schoten samen met Marcos Alonso. Hart speelde een stuk stabieler dan Courtois; waar de laatsgenoemde zichtbaar moeite had met de druk zag je juist weer een hele ‘steady’ Hart die weer als de oude lijkt te zijn met epische reflexen.

Toen tegen het einde van de tweede helft Javier Hernández erin kwam, was het binnen een mum van tijd gedaan met de drie punten voor Chelsea; de Mexicaan kreeg een heerlijke bal toegespeeld en kon fraai uithalen en daar had Courtois geen antwoord meer op. Dat resulteerde dus in een 1-1 eindstand in een Londens onderonsje. Chelsea kan dus fluiten naar Champions-League voetbal.

