PSV zette een ware thriller neer in Alkmaar door een 2-0 voorsprong van AZ om te buiten in een 2-3 winst.

Vervolg: Blom krijgt volle laag van AZ verdediger Ron Vlaar

Waar AZ verdediger Ron Vlaar de schlemiel van de avond werd en met rood vroegtijdig mocht inrukken. In eerste instantie was Vlaar na licht contact met Luuk de Jong de gebeten hond en veroorzaakte de strafschop, waarvoor hij een gele kaart kreeg.

Waar Vlaar na afloop in gesprek met FOX Sports liet weten: 'Dit soort momenten gebeurt zo vaak per wedstrijd, Ik wilde er na afloop nog wat over vragen aan de scheidsrechter, maar die ging snel het hoekje om. Daar was het veilig denk ik.'

Waar kort voor tijd een springduel met Lozano de PSV-er te snel was, waardoor Vlaar dit moest bekopen met zijn tweede gele en dus rode kaart. 'Ik raakte Lozano niet. Hij doet het wel slim, maar ik word hier wel een beetje schijtziek van.'

'De frustratie is duidelijk aanwezig bij ons in de kleedkamer.'

