Man. United stelt titel Man. City uit en winst in climax

Manchester United heeft zaterdag de landstitel van Guardiola en Co voorlopig uitgesteld, een ware comeback zorgde voor de winst van Mourinho.

Waar Manchester City midweeks met 3-0 had verloren van Liverpool in het heenduel van de kwartfinale, moest het notabene tegen de aartsrivaal United de landstitel in de Engelse Premier League veiligstellen.

Met het oog op de return van aankomende week tegen The Reds, durfde Guardiola het aan om sterkhouders Kevin De Bruyne, Sergio Agüero en Gabriel Jesus op de bank te zetten.

Het duel voorliep voorspoeding voor de koploper, waarna een halfuur spelen de 2-0 op het bord stond via Gündogan en Kompany. Waar Manchester City het naliet om voor rust de score op te voeren naar 4-0.

Niets leek de titel nog in de weg te staan voor Manchester City, toen Pogba in de tweede helft ineens twee keer toesloeg in 5 minuten en de score gelijktrok. Waar twintig minuten voor tijd Sanchez een perfecte vrije trap bij Smalling bezorgde die de 2-3 mocht binnenkoppen.

De Gea hield United daarna op de been met katachtige reflexen, waardoor Manchester City nu de komende twee duels tegen Tottenham en Swansea moet winnen om de landstitel alsnog in de wacht te slepen.

