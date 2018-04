FC Barcelona heeft dankzij Lionel Messi met 3-1 weten te winnen van Leganes, de Argentijn zorgde voor alle drie de doelpunten en daarmee zijn 40e hattrick.

Vervolg: Messi met 40e hattrick zet FC Barcelona dichterbij titel

Voor Lionel Messi was het zijn 40e hattrick in het shirt van FC Barcelona, waar hij tot dusver 29 maal trefzeker was in de Spaanse Liga. FC Barcelona lijkt de landstitel niet meer te kunnen ontgaan, de voorsprong op Atletico Madrid is 12 punten met nog 7 duels voor de boeg.

Door de zege op Leganes kan FC Barcelona haar pijlen richting op de return tegen AS Roma in de Champions League kwartfinale, waar in het heenduel ook al simpel met 4-1 werd afgerekend.

Messi met 40e hattrick zet FC Barcelona dichterbij titel

Een korte samenvatting: FC Barcelona heeft dankzij Lionel Messi met 3-1 weten te winnen van Leganes, de Argentijn zorgde voor alle drie de doelpunten en daarmee zijn 40e hattrick..