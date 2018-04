PSV kan titel ruiken na sensationeel duel in Alkmaar tegen AZ

PSV heeft zaterdagavond in Alkmaar een grote stap gezet richting de 24e landstitel in de Eredivisie, de Eindhovenaren wisten een 2-0 achterstand om te buigen in een 2-3 winst.

Waar PSV met het oog op de topper volgende week tegen Ajax goed aan het duel begon, wist het bij een eventuele zege volgende week thuis tegen de Amsterdammers kampioen te kunnen worden. Waar AZ coach V.d Brom wilde afrekenen met het topper syndroom, wilde hij met AZ winnen van de koploper.

AZ kwam het beste weg, waar beide doelpunten van Luuk de Jong (afgekeurd buitenspel) het gevaarlijkste wapenfeit van de koploper was. Waar PSV ook goed begon aan de tweede helft, was het AZ wat via Weghorst (rebound Til) op voorsprong wist te komen in Alkmaar.

Maar PSV was de klap nog niet te boven, want Jahanbakhsh bezorgde opnieuw de bal bij Weghorst die de rust bewaarde en AZ op 2-0 zette. Daarna leek AZ het wel te geloven en ging PSV ineens voetballen.

Een bizarre slotfase zorgde voor een heuse comeback van PSV, waar eerst Pereiro uit een corner de aansluitingstreffer mocht binnenschieten. Daarna was het doelman Bizot die gruwelijk in de fout ging na het doorjagen van Lozano die de bal in het doel kon glijden en de 2-2 aantekende.

In de slotfase was het Kevin Blom die een overtreding op Luuk de Jong beoordeelde met een strafschop, waardoor PSV met een 2-3 zege opsnapte uit Alkmaar en volgende week de klus thuis kan klaren tegen Ajax.

