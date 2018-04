Ziyech over talent Ajax: Dat wordt er eentje

Ajax-middenvelder Hakim Ziyech is lyrisch over Naci Ünüvar. Laatstgenoemde is pas veertien jaar oud, maar werd afgelopen weekeinde topscorer van ABN Amro Future Cup-toernooi voor Onder-17-teams. Ziyech zag het grote talent zeer goed spelen. Ajax Onder-17 won het toernooi met 2-0 door Juventus in de finale te verslaan. Ünüvar scoorde de beide goals.

'We keken onderweg naar Groningen. Ik heb de beelden gezien, maar niet de hele wedstrijd. Wel zag ik wat hoogtepunten', zei Ziyech tegen Inside Ajax op Ziggo Sport. Ünüvar was tijdens het gehele toernooi goed en was een echte uitblinker. 'Dat wordt er eentje', vervolgde de Marokkaans international.



'Ik geloofde niet dat hij veertien was', aldus Ziyech, die Ünüvar eigenlijk niet tegenkomt normaal gesproken. 'Je ziet ze regelmatig, maar uiteindelijk hebben ze een ander programma dan wij. Het is meestal gewoon groeten, maar we hebben geen uitbundig gesprek.’

