Feyenoord heeft Van Persie en Jorgensen terug

Feyenoord-coach Giovanni van Bronckhorst heeft aanvallers Robin van Persie en Nicolai Jorgensen terug, meldt de NOS. Feyenoord speelt zondag in Enschede tegen FC Twente en Van Persie en Jorgensen deden vorige week niet mee in de stadsderby tegen Excelsior (5-0 winst).

Spits Jorgensen had heupklachten en Van Persie kuitblessure. Dylan Vente stond daarom tegen Excelsior in de punt van de aanval.



Tegen PEC Zwolle (3-4 zege) drie weken geleden stonde Jorgensen en Van Persie allebei in de basis. Van Persie scoorde toen de eerste twee goals.



