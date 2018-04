Dolberg: Nu voel ik dat het de juiste richting opgaat

Spits Kasper Dolberg van Ajax is terug na een lange afwezigheid. De Deen (20) stond sinds eind december aan de kant met een voetblessure. Dolberg trainde de laatste week weer mee met de groep en hoopt snel zijn rentree te maken.

'Als je zo lang geblesseerd bent, zijn het lange dagen. Nu voel ik dat het de juiste richting opgaat. Dat heb ik lang niet gevoeld, dus het is fijn', zei Dolberg tegen Ajax TV. Dolberg raakte voor de wintertop geblesseerd en moet nog wennen.



'Mijn hele lichaam moet gewend raken, maar het voelt goed. Ik ben nog niet honderd procent fit, maar we gaan stap voor stap. Wat ik het meest gemist heb? Schieten op doel, denk ik', aldus Dolberg.



Dolberg hoopt in de selectie te zitten voor het duel met Heracles Almelo van zondag. Zeker met het oog op het WK. 'Het is reëel en wat ik hoop’, aldus Dolberg over een mogelijke wedstrijdselectie van Ajax.

