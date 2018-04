Büttner is terug: 'Ik wil zo snel mogelijk weer belangrijk zijn'

Alexander Büttner speelde begin december 2017 zijn laatste duel voor Vitesse en kan zaterdag zijn rentree maken. De 29-jarige linksback werd begin januari uit de selectie gezet om disciplinaire redenen. Büttner was niet fit genoeg en had een te hoog vetpercentage. Ook mocht hij niet mee op trainingskamp.

Büttner trainde drie keer per dag om weer fit te worden. 'Het was een zware periode, maar het is het waard geweest. Ik ben zo snel mogelijk teruggekomen bij het eerste en ik wil zo snel mogelijk weer belangrijk zijn voor Vitesse’, zei Büttner tegen Vitesse TV.



De Doetinchemmer zegt dat hij zo snel mogelijk terug wilde keren. 'Mijn honger voor voetbal en Vitesse gaat nooit weg. Daarom heb ik mezelf ook zo snel mogelijk terug geknokt in het eerste’, aldus de oud-speler van Manchester United, Dinamo Moskou en Anderlecht.

