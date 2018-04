Fortuna Sittard hoeft Oliseh niet terug te nemen

Fortuna Sittard hoeft Sunday Oliseh niet terug in dienst te nemen als trainer, zo meldt de club op zijn website. De arbitragecommissie van de KNVB heeft Fortuna in het gelijkgesteld in de zaak tegen zijn oud-trainer. Oliseh werd half februari op non-actief gezet en spande een arbitragezaak aan om zijn baan terug te eisen.

Fortuna zette Oliseh ondanks de goede prestaties aan de kant vanwege ‘verwijtbaar en ontoelaatbaar handelen’. Volgens de arbitragecommissie van de KNVB kan Oliseh niet terugkeren omdat de arbeidsrelatie te verstoord was. De advocaat van Oliseh haalde tijdens de zitting op 20 maart in Zeist enkele punten aan waarvan Oliseh moet terugkeren in zijn functie. Volgens Fortuna was er wel een verstoorde arbeidsrelatie. De arbitragecommissie was niet onder de indruk van de punten van het kamp Oliseh.



De club uit de Jupiler League moet wel een gedeelte van het salaris van Oliseh doorbetalen. Fortuna had daar al rekening mee gehouden. Isitan Gün, de voorzitter van Fortuna, is blij dat de zaak is afgerond. ‘Wij zijn zeer verheugd met de uitkomst van deze zaak en met de uitspraak van de Arbitragecommissie van de KNVB die we vandaag mochten ontvangen. Deze onafhankelijke commissie heeft de zaak tot in detail bestudeerd en is tot het officiële besluit gekomen dat de heer Oliseh niet meer terug kan keren als hoofdtrainer.’



“Dat was zijn belangrijkste eis en die is nu afgewezen. Daarnaast zijn we blij dat de pogingen van de heer Oliseh om van de kern van de zaak af te leiden, door ongefundeerde beschuldigingen en aantijgingen te uiten, geen gehoor hebben gevonden bij de commissie. Vanaf nu kunnen we ons eindelijk volledig richten op de resterende wedstrijden van dit seizoen en we hopen de goede sportieve prestaties, die geboekt zijn sinds het vertrek van de heer Oliseh, voort te zetten. Zoals ik al eerder zei, het is voor ons belangrijker om goede resultaten te halen op een respectvolle en harmonieuze wijze’, aldus Gün op de website van de club uit Sittard.

