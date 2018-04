Ziyech: Je kunt daar vrij weinig aan doen als persoon

Spelmaker Hakim Ziyech van Ajax wordt geregeld uitgefloten door de eigen supporters, maar hij weet ook dat een groot deel van de fans wel achter hem staat.

‘Veel mensen zien alles alleen van de buitenkant, maar ze weten niet wat er echt speelt. Je kunt daar vrij weinig aan doen als persoon. Het enige dat je kunt doen is jezelf blijven. Dat doe ik. Natuurlijk begrijp ik ook wel dat niet alle 50.000 mensen fluiten. Dat het een kleine groep is. Maar het doet pijn. Het is niet leuk’, laat Ziyech weten bij het programma Inside Ajax op Ziggo Sport.



Ziyech wordt er vervolgens op gewezen dat hij veel fans heeft. ‘Dat geloof ik best’, aldus de international van Marokko.

