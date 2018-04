Geen huldiging op Coolsingel bij eventuele bekerwinst Feyenoord

Op 22 april speelt Feyenoord de bekerfinale tegen AZ, mocht er eventueel gewonnen worden komt er geen huldiging op de Coolsingel.

Bij een eventuele bekerwinst wordt een dag later op maandag 23 april een feest gevierd in de Rotterdamse Kuip, dit maakt de gemeente vrijdag bekend. Feyenoord moet de eventuele bekerwinst vieren in het eigen stadion, dit door de werkzaamheden die worden uitgevoerd in het centrum.

Voor Feyenoord is de bekerwinst het enige en hoogst haalbare doel dit seizoen, met de vierde plek in de Eredivisie kunnen de Rotterdammers alleen nog hopen op een wonder wil het zich plaatsen voor Europees voetbal.

